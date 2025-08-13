Vítimas encontradas em cemitério clandestino foram identificadas com auxílio do banco de perfis genéticos Quatro vítimas de homicídio, que tiveram boletins de ocorrência de desaparecimento registrados por amigos ou familiares, tiveram os...

Quatro vítimas de homicídio, que tiveram boletins de ocorrência de desaparecimento registrados por amigos ou familiares, tiveram os corpos localizados e reconhecidos, em investigações conduzidas pela Núcleo de Pessoas Desaparecidas, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Os restos mortais das vítimas foram identificados com o auxílio do Banco Estadual de Perfis Genéticos (BEPG).

