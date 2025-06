Vivian Amorim perde 14 kg em 4 meses e celebra: ‘Me reencontrei como mulher’

Momento MT |Do R7

A apresentadora Vivian Amorim, de 32 anos, compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (3), um relato sobre sua transformação física e emocional após a maternidade. A ex-BBB revelou que perdeu 14 kg nos últimos quatro meses e celebrou não apenas o emagrecimento, mas a nova fase. “Hoje eu comecei a separar algumas roupas pra doação e me deparei com várias peças largas e folgadas…”, iniciou ela.

