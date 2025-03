Viviane Araujo arrasa como rainha de bateria da Mancha Verde: ‘Deusa’ Viviane Araujo, de 49 anos, exibiu sua fantasia para o desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para o Carnaval 2025, na madrugada...

Viviane Araujo, de 49 anos, exibiu sua fantasia para o desfile no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para o Carnaval 2025, na madrugada deste sábado (1º). Na avenida, ela sambou muito e mostrou todo seu talento na ponta dos pés. Vivi declarou que vai com tudo para o campeonato e, que mesmo com tantas coisas para arrumar, deseja chegar na hora certa para o desfile. A atriz ainda contou que antes de começar o desfile, sempre faz uma oração agradecendo pelo momento e pela vida. “Tem que respeitar”, comentou uma eguidora: “Deusa do Sambódromo”, disse outra. Confira abaixo:

