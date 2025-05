Viviane Araujo curte férias durante viagem ao Ceará com marido e filho: ‘Muita alegria’ Viviane Araujo abriu um álbum de sua viagem em família por Aquiraz, no Ceará. A atriz, que está de férias das telinhas após o fim da...

Viviane Araujo abriu um álbum de sua viagem em família por Aquiraz, no Ceará. A atriz, que está de férias das telinhas após o fim da novela Volta Por Cima, que acabou no final de abril, curtiu a piscina do hotel com o marido, Guilherme Militão, e o filho do casal, Joaquim, que completou dois anos em setembro do ano passado.

