Viviane Araujo vai a ensaio de rua do Salgueiro com marido e filho: ‘Fofura’ Rainha das rainhas, Viviane Araujo sempre atrai todos os olhares para ela durante o ensaio do Salgueiro. No último ensaio, que ocorreu...

Momento MT|Do R7 07/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share