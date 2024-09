Vizinho de Simone Mendes faz reclamação inusitada sobre cachorro

O radialista Fábio Teruel, vizinho da cantora Simone Mendes, usou as redes sociais para apontar suposta falta de cuidado da cantora e do marido dela Kaká Diniz, com o cachorro deles. Segundo Fábio, já é a terceira vez que o pet foge de casa e se perde no condomínio onde moram.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.