Volta às aulas: rede municipal de ensino retorna nesta quarta-feira (29)

Os alunos da rede municipal de ensino de Lucas do Rio Verde já podem se preparar: as aulas retornam nesta quarta-feira (29)!. Serão mais de 14.300 estudantes distribuídos em 24 escolas municipais, retomando as atividades com muita energia e foco no aprendizado.

