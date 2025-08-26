Votação de novas regras de inelegibilidade é transferida para quarta Foi transferida para a sessão da quarta-feira (27) a votação do projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos...

Foi transferida para a sessão da quarta-feira (27) a votação do projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar. O adiamento ocorreu a pedido do relator do PLP 192/2023, o senador Weverton (PDT-MA), que ainda busca sanar dúvidas e resistências de alguns senadores em relação à mudança.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança nas regras de inelegibilidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: