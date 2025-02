Votação do Orçamento 2025 é agendada para depois do Carnaval A Comissão Mista de Orçamento (CMO) convocou a reunião para votar o Orçamento deste ano para depois do Carnaval. O presidente da comissão...

Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share