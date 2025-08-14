Votações da CRE ficam para a próxima reunião
A reunião desta quinta-feira (14) da Comissão de Relações Exteriores (CRE) foi encerrada por falta de quórum. Presidida pelo senador...
