Votorantim Cimentos anuncia investimentos de R$ 330 milhões em Mato Grosso

A empresa Votorantim Cimentos anunciou, em reunião com o governador Mauro Mendes, novos investimentos em Mato Grosso na ordem de R$ 330 milhões. A reunião foi realizada nesta segunda-feira (4.8), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, com participação dos diretores da empresa, representantes do Governo e dirigentes da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre esses investimentos significativos!

Leia Mais em Momento MT: