Vozes em disputa nas redes: o que dizem as políticas de MT sobre o avanço dos feminicídios — e o que mostram os números Mato Grosso vive uma escalada de violência de gênero que já se tornou crise de saúde pública. Apenas em 2025, 36 mulheres foram...

Mato Grosso vive uma escalada de violência de gênero que já se tornou crise de saúde pública. Apenas em 2025, 36 mulheres foram assassinadas em crimes de feminicídio no estado, deixando 56 órfãos, segundo dados oficiais. O número supera todo o ano anterior e consolida o estado como um dos líderes nacionais nesse tipo de crime, apesar de ter população proporcionalmente menor que outras unidades da federação.

Para entender melhor essa situação alarmante e as diferentes vozes que se levantam nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: