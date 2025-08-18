Wanessa Camargo homenageia Zezé no aniversário de 63 anos do cantor: ‘Orgulho’ Wanessa Camargo, de 42 anos, abriu o baú de lembranças neste domingo (17), para homenagear o pai, Zezé Di Camargo, que celebra 63 anos...

Wanessa Camargo, de 42 anos, abriu o baú de lembranças neste domingo (17), para homenagear o pai, Zezé Di Camargo, que celebra 63 anos. A cantora, participante da atual temporada do Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, compartilhou um relato emocionante sobre a relação dos dois e a importância da família. “Pai, hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas também o privilégio de ser sua filha. Que esse novo ciclo seja iluminado e repleto de saúde, amor, prosperidade e felicidade sem medidas”, escreveu.

