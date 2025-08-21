Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Wanessa Camargo mostra celebração em família no batizado da irmã caçula: ‘Clara’

Wanessa Camargo compartilhou com os seguidores do Instagram, novas fotos do batizado de Clara, sua irmã caçula e afilhada, fruto da...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Wanessa Camargo compartilhou com os seguidores do Instagram, novas fotos do batizado de Clara, sua irmã caçula e afilhada, fruto da relação de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda. A cantora, divulgou diversas fotos da cerimônia religiosa, que também contou com a presença de outros membros da família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa celebração especial!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.