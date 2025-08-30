Webinário apresenta curso de gestão no ensino médio público O Ministério da Educação (MEC) realizou nesta sexta-feira, 29 de agosto, o segundo webinário para divulgar o curso de especialização...

O Ministério da Educação (MEC) realizou nesta sexta-feira, 29 de agosto, o segundo webinário para divulgar o curso de especialização em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (Gepem). A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Educação Básica (SEB), em parceria com Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) via Universidade Aberta do Brasil (UAB) e prevê a formação escalonada de 40 mil diretores e coordenadores pedagógicos, com uma oferta inicial de 9.420 vagas e investimento total de R$ 20,4 milhões.

