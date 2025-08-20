Webinário apresenta estratégia de assistência técnica do Novo PAR O Ministério da Educação (MEC) realizará, na quinta-feira, 21 de agosto, às 10h (horário de Brasília), um webinário para apresentar...

O Ministério da Educação (MEC) realizará, na quinta-feira, 21 de agosto, às 10h (horário de Brasília), um webinário para apresentar a estratégia de assistência técnica e formação para a etapa de planejamento do Novo Plano de Ação Articulada (Novo PAR). O evento é voltado para articuladores da Rede de Formação e Assistência Técnica do Novo PAR (Renapar) e secretarias municipais e estaduais de educação. O encontro será transmitido ao vivo pelo canal do MEC no YouTube.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: