Wellington Fagundes anuncia edital de concessão da “Rota do Agro” com investimentos de R$ 5,5 bilhões

O senador Wellington Fagundes (PL-MT), presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura (Frenlogi), celebrou nesta quinta-feira (27) a aprovação, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), do edital de concessão da BR-060/364/GO/MT, trecho rodoviário denominado “Rota do Agro”. O leilão está previsto para o dia 31 de julho e deve atrair investimentos da ordem de R$ 5,5 bilhões, contemplando obras de modernização e melhorias na trafegabilidade e segurança da via.

