Wellington Fagundes defende criação de CPI do INSS Diante das recentes denúncias de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o senador Wellington Fagundes (...

Diante das recentes denúncias de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) manifestou apoio à criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso, que já levou à exoneração do presidente do órgão, Alessandro Stefanutto, e abalou politicamente o governo federal.

