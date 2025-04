Wellington Fagundes lidera pesquisa para governador na capital mato-grossense O senador Wellington Fagundes (PL) lidera as intenções de votos para a candidatura a governador em Cuiabá. É o que revela pesquisa... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 05/04/2025 - 15h25 ) twitter

O senador Wellington Fagundes (PL) lidera as intenções de votos para a candidatura a governador em Cuiabá. É o que revela pesquisa do instituto Tracking, realizada em Cuiabá nos dias 31 de março e 1 de abril com 600 eleitores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa pesquisa!

