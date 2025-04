Wellington Fagundes quer implantar Centro de Inovação e Tecnologia em Cuiabá

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) reafirmou, nesta quarta-feira (09/04), seu compromisso com o desenvolvimento tecnológico e a qualificação profissional em Mato Grosso ao solicitar apoio institucional e financeiro da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para a implantação do Parque Tecnológico de Cuiabá, o TecParque. O projeto, que terá o agroindustrial como principal eixo temático, foi apresentado em reunião no seu gabinete em Brasília e contou com a presença do presidente Celso Pansera, de Carlos Braguini, diretor do Senai-MT; da deputada estadual Janaina Riva; e Sílvio Rangel, presidente do Sistema Fiemt.

