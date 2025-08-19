Wenny posa com jiboia arco-íris e defende preservação da Amazônia: ‘Legalizado’ A cantora Wenny, de 16 anos, agitou os seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (18), um ensaio com uma jiboia arco-íris da Amazônia...

A cantora Wenny, de 16 anos, agitou os seguidores ao compartilhar nesta segunda-feira (18), um ensaio com uma jiboia arco-íris da Amazônia. Irmã de Lexa, de 30, ela destacou a importância de unir arte e preservação, defendendo o papel dos artistas na conscientização sobre o desmatamento.

