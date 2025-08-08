Logo R7.com
Wilson Santos prestigia entrega de títulos de regularização fundiária em Nobres

Após mais de quatro décadas de espera, centenas de moradores da Vila Bom Jardim e da comunidade Roda D’Água, em Nobres, receberam,...

Momento MT|Do R7

Após mais de quatro décadas de espera, centenas de moradores da Vila Bom Jardim e da comunidade Roda D’Água, em Nobres, receberam, nesta quinta-feira (7), os títulos definitivos de regularização fundiária de suas terras. O marco foi oficializado no Centro de Eventos Roda D´água, por meio de um Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) e a Prefeitura Municipal.

