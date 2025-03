Momento MT |Do R7

Workshop para mulheres reúne mais de 100 servidoras em Cuiabá Mais de 100 servidoras públicas participaram, nesta quinta-feira (13), do Workshop para Mulheres, realizado no auditório da Secretaria...

Mais de 100 servidoras públicas participaram, nesta quinta-feira (13), do Workshop para Mulheres, realizado no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O evento, organizado pela Secretaria Municipal da Mulher (SMM), integrou a programação especial da “Semana da Mulher”, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, e ofereceu um momento de aprendizado, reflexão e descontração, com palestras e sorteios de brindes.

