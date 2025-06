Xamã se declara para Sophie Charlotte no Dia dos Namorados: ‘Atriz se derreteu’ Xamã homenageou Sophie Charlotte no Dia dos Namorados com um post no Instagram onde mostrou uma série de cliques do romance do casal...

Xamã homenageou Sophie Charlotte no Dia dos Namorados com um post no Instagram onde mostrou uma série de cliques do romance do casal, nesta quinta-feira (12). O cantor de 35 anos compartilhou registros, alguns inéditos, do namoro com a atriz de 36, como em uma viagem a Paris, na França, e agarradinhos na praia.

Leia Mais em Momento MT: