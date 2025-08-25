Xamã vence Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Gramado 2025: ‘O mundo é seu’
O ator e cantor Xamã foi premiado como Melhor Ator Coadjuvante no 53º Festival de Cinema de Gramado, por sua estreia no cinema no longa “Cinco Tipos de Medo”, dirigido por Bruno Bini. A cerimônia aconteceu na noite deste sábado (23). No filme, Xamã interpreta Sapinho, um traficante de um bairro periférico de Cuiabá que se envolve com Marlene (Bella Campos), uma enfermeira. Essa vitória realmente marca o início de sua trajetória no audiovisual e mostra sua versatilidade além da música.
