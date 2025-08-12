Xuxa faz aula de pilates e mostra que idade não é limite: ‘Energia e boa forma aos 62’
Xuxa, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao mostrar habilidade nas aulas de pilates, entrando na trend da música Coração Blindado, de Felipe...
Xuxa, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao mostrar habilidade nas aulas de pilates, entrando na trend da música Coração Blindado, de Felipe Amorim. “Pena que não é meu caso”, afirmou, rebatendo a ideia de que a flexibilidade some após os 60. No vídeo publicado no Instagram, ela aparece fazendo exercícios abdominais e usando máquinas com dedicação. “Bora se esticar, meu povo”, escreveu na legenda. Eliana e Angélica elogiaram: “Diva, né?” e “Amo pilates”. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a rotina de exercícios da Xuxa! Leia Mais em Momento MT:
Xuxa, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao mostrar habilidade nas aulas de pilates, entrando na trend da música Coração Blindado, de Felipe Amorim. “Pena que não é meu caso”, afirmou, rebatendo a ideia de que a flexibilidade some após os 60. No vídeo publicado no Instagram, ela aparece fazendo exercícios abdominais e usando máquinas com dedicação. “Bora se esticar, meu povo”, escreveu na legenda. Eliana e Angélica elogiaram: “Diva, né?” e “Amo pilates”.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a rotina de exercícios da Xuxa!
Leia Mais em Momento MT: