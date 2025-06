Xuxu Dal Molin assume mandato na ALMT com foco na saúde pública de Sorriso

O deputado estadual suplente Xuxu Dal Molin (União) tomou posse na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e deu início a sua atuação parlamentar com prioridade voltada à área da saúde, setor considerado estratégico por ele. Dal Molin apresentou duas indicações voltadas ao município de Sorriso, localizado na região Norte do estado. A solicitação foi protocolada durante a sessão ordinária do dia 17, que marcou o início de seu mandato. A primeira solicitação encaminhada ao Governo do Estado trata da convocação e nomeação de novos profissionais de saúde para compor o quadro funcional do Hospital Regional de Sorriso. Segundo o parlamentar, o reforço no quadro de servidores é fundamental para garantir o pleno funcionamento da unidade hospitalar e ampliar a qualidade do atendimento prestado à população.

