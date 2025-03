Yasmin Brunet banha de mangueira em praia e exibe corpo definido: ‘Musa’ Yasmin Brunet compartilhou com os fãs no Instagram uma série de cliques em que toma um banho de mangueira na praia do Leblon, na Zona...

Yasmin Brunet compartilhou com os fãs no Instagram uma série de cliques em que toma um banho de mangueira na praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (12). De biquíni vermelho e com brincos dourados, a ex-BBB e modelo de 36 anos se refrescou junto a uma rede de vôlei. Na terça-feira (11), Yasmin já tinha postado fotos no mesmo local atualizando o bronzeado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e confira todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: