Momento MT |Do R7

Yasmin Brunet posa de biquíni e exibe corpo definido em meio ao calorão: ‘Te amo Rio’ Yasmin Brunet, de 36 anos, aproveitou o dia de altas temperaturas no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Em registros publicado...

Yasmin Brunet, de 36 anos, aproveitou o dia de altas temperaturas no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Em registros publicado no Instagram, nesta quarta-feira (5), a modelo chamou atenção para o físico magro e definido ao posar com um conjunto de biquíni amarelo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre os elogios que Yasmin recebeu!

Leia Mais em Momento MT: