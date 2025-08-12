Yudi Tamashiro anuncia mudança para o Japão para viver missão de fé com a família Yudi Tamashiro, de 33 anos, publicou um vídeo nesta segunda-feira (11), explicando sua decisão de se mudar para o Japão com a família...

Yudi Tamashiro, de 33 anos, publicou um vídeo nesta segunda-feira (11), explicando sua decisão de se mudar para o Japão com a família. O ex-apresentador do Bom Dia & Cia disse que o objetivo é viver a fé e realizar trabalhos de evangelização.

