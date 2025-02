Yudi Tamashiro e Mila Braga celebram 5 meses de gestação com ensaio na praia Yudi Tamashiro e Mila Braga celebraram a chegada do quinto mês de gestação com ensaio fotográfico na praia. A influencer compartilhou... Momento MT|Do R7 23/01/2025 - 10h07 (Atualizado em 23/01/2025 - 10h07 ) twitter

Yudi Tamashiro e Mila Braga celebraram a chegada do quinto mês de gestação com ensaio fotográfico na praia. A influencer compartilhou com os fãs o álbum em que os dois aparecem juntos e ela exibe a barriga já saliente da primeira gravidez. Na legenda, a nova mamãe se emocionou e contou como a vida mudou desde que descobriu que serão pais. “Carta aberta: Tudo mudou. Cinco meses e duas semanas de você, meu filho, e já não sou mais a mesma mulher. Tudo que eu gostava, pensava, via, falava e me importava já não faz mais sentido. Meus sonhos, meus planos… Tudo mudou”, começou Mila em seu longo texto, acrescentando como vem se sentindo desde a descoberta da gravidez. Para saber mais sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF realiza ação no combate ao tráfico de drogas por meio da ingestão de cápsulas

