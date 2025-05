Momento MT |Do R7

Yudi Tamashiro mostra esposa a caminho de hospital: ‘indo parir o nosso filho’ Yudi Tamashiro, de 33 anos, compartilhou neste domingo (18), a ida da esposa, Mila Braga, à maternidade para o nascimento do primeiro...

Yudi Tamashiro, de 33 anos, compartilhou neste domingo (18), a ida da esposa, Mila Braga, à maternidade para o nascimento do primeiro filho do casal, Davi Yudi. Em registros publicados no Instagram, o ex-apresentador mirim aparece acompanhando a mulher, que surge sentada em uma cadeira de rodas, prestes a dar à luz.

