Yuri Alberto brilha no clássico e ofusca Neymar em vitória do Corinthians sobre o Santos

Em um clássico marcado pela expectativa do reencontro de Neymar com o futebol brasileiro após sua volta ao Santos, quem roubou a cena foi outro menino da Vila: Yuri Alberto. O atacante do Corinthians decidiu o duelo contra o rival com dois gols e garantiu a vitória por 2 a 1 nesta quarta-feira (14), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Guilherme descontou para o Peixe no segundo tempo.

