Zé Gotinha leva conscientização sobre vacinação para crianças do São Matheus Com seu jeito carismático e acolhedor, o personagem que representa a Campanha do Plano Nacional de Imunização, ajudou a chamar à atenção... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h36 )

Momento MT

Com seu jeito carismático e acolhedor, o personagem que representa a Campanha do Plano Nacional de Imunização, ajudou a chamar à atenção, especialmente entre o público infantil. A ação do Projeto Areia, realizado de segunda-feira até ontem (25), no bairro São Matheus, em Várzea Grande, ganhou um reforço especial: a presença animada do Zé Gotinha. Com seu jeito carismático e acolhedor, o personagem que representa a Campanha do Plano Nacional de Imunização, ajudou a chamar à atenção das famílias para a importância das vacinas, especialmente entre o público infantil.

