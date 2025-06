Zé Gotinha, música e dança marcam lançamento do Plano de Vacinação em Várzea Grande Objetivo da ação é transformar os ‘pequenos’ em multiplicadores dessa mensagem dentro de casa, ajudando pais e familiares a se conscientizarem... Momento MT|Do R7 18/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 20h36 ) twitter

Objetivo da ação é transformar os ‘pequenos’ em multiplicadores dessa mensagem dentro de casa, ajudando pais e familiares a se conscientizarem sobre a importância da imunização. A manhã desta terça-feira (18) foi recheada de cor, alegria e conscientização na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no bairro Maringá, em Várzea Grande. A Prefeitura de Várzea Grande juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde lançou o Plano de Integração das Ações de Vacinação nas Escolas, com direito às apresentações culturais, participação especial do Zé Gotinha e uma grande lição: vacina é proteção, amor e cuidado desde a infância.

