Zeca Pagodinho curte chá de bebê do sétimo neto: ‘Te aguardando Ben O produtor musical Eduardo Chaves, um dos filhos do cantor Zeca Pagodinho, de 66 anos, será pai pela segunda vez! Ele espera um menino... Momento MT|Do R7 15/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O produtor musical Eduardo Chaves, um dos filhos do cantor Zeca Pagodinho, de 66 anos, será pai pela segunda vez! Ele espera um menino, que vai se chamar Benício, e será o primeiro dele com a produtora de cinema Duda Alcantelado. O casal já tem um filho cada um, nascidos de relacionamentos anteriores. No domingo (13), eles fizeram um chá de bebê que, claro, contou com a presença do vovô coruja, que espera seu sétimo neto. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa celebração especial! Leia Mais em Momento MT: PF apreende veículo com cigarros contrabandeados em Itaipulândia/PR

Festival da Pamonha da Comunidade Rio dos Peixes começa nesta sexta (18)

Unemat em Rondonópolis terá primeira pós-graduação