Zenaide critica discussão sobre cortes em áreas essenciais Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (11), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) demonstrou indignação com a postura de parte do... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h38 )

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (11), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) demonstrou indignação com a postura de parte do Congresso Nacional, que resiste à cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo a parlamentar, medidas de cortes em áreas essenciais, que acabam penalizando a população mais vulnerável, passaram a ser consideradas. — Me assusta ver o Congresso Nacional indignado porque se quer cobrar Imposto sobre Operações Financeiras, e a saída que se encontra no país é mandar cortar recursos dos gastos primários! Vivemos num país onde o sistema financeiro fica com quase metade do orçamento deste país, mas eles acham pouco. Não posso concordar com isso, porque nós estamos aqui para fazer leis que protejam a vida do nosso povo — declarou. Para saber mais sobre a posição da senadora e as implicações dessas discussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Novo PNE deve garantir mais recursos para a educação, aponta debate

