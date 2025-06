Zenaide critica redução de gastos sociais para substituir aumento de IOF

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) criticou em Plenário, na terça-feira (10), propostas de controle das contas públicas que envolvem corte de gastos pelo governo, em vez do foco no incremento da arrecadação, por meio do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Para saber mais sobre as críticas de Zenaide e as implicações para a saúde e assistência social, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: