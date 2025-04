Momento MT |Do R7

Zenaide defende laudo permanente para TEA A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) defendeu nesta terça-feira (2), em pronunciamento no Plenário, a adoção de políticas públicas voltadas...

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) defendeu nesta terça-feira (2), em pronunciamento no Plenário, a adoção de políticas públicas voltadas ao diagnóstico precoce e ao atendimento das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). Ela destacou que o número de diagnósticos vem aumentando. Segundo a parlamentar, o Brasil pode ter mais de 5,6 milhões de autistas, e muitas famílias ainda enfrentam dificuldades para acessar exames e tratamentos. Zenaide também reforçou a importância de medidas para garantir direitos de forma mais efetiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT: