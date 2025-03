Zequinha critica preços dos alimentos e defende produção de insumos agrícolas O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) alertou, em pronunciamento nesta segunda-feira (11), sobre o aumento dos preços dos alimentos... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 18h30 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h30 ) twitter

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) alertou, em pronunciamento nesta segunda-feira (11), sobre o aumento dos preços dos alimentos no Brasil e os impactos da inflação no custo de vida da população. Ele destacou que, no Pará, onde a renda per capita é baixa e a informalidade é elevada, o acesso a programas sociais muitas vezes é limitado. O parlamentar questionou as razões para a alta dos preços de itens essenciais, como café, óleo de soja, carne e leite longa vida. Ele defendeu a busca por soluções estruturais para reduzir esses custos. Para saber mais sobre as críticas de Zequinha e suas propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto cria selo para identiticar pessoa com autismo no trânsito

