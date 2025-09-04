Zequinha Marinho pede cautela com novas áreas de preservação no Pará Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 22h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em discurso no Plenário nesta quarta-feira (3), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) analisou a possibilidade de criação de duas áreas de preservação ambiental (APA) no estado do Pará: a do Paleocanal do Rio Tocantins e a do Monumento Natural do Bico do Papagaio. O ICMBio promoveu consultas públicas sobre isso em agosto. — É fundamental que esta Casa e toda a sociedade brasileira compreendam as implicações dessa medida para o desenvolvimento do nosso estado e para a vida de milhares de famílias paraenses. Embora a preservação ambiental seja um valor inquestionável e uma necessidade premente, a forma como essas propostas estão sendo conduzidas e seus potenciais impactos geram grande preocupação para todos nós — afirmou. Para entender melhor as preocupações do senador e as implicações dessas propostas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputados analisam permissão de uso do Fundo Penitenciário para capacitar policiais penais; acompanhe

Parlamentares e especialistas divergem sobre a revogação da Lei da Alienação Parental

Câmara aprova projeto que cria o Sistema Nacional de Educação