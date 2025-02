Momento MT |Do R7

Zezé Di Camargo e Graciele apresentam Clara para dona Helena: ‘Dia especial’ O cantor Zezé Di Camargo, 62 anos, e a influenciadora Graciele Lacerda, de 44, mostraram no último fim de semana, em suas redes sociais...

O cantor Zezé Di Camargo, 62 anos, e a influenciadora Graciele Lacerda, de 44, mostraram no último fim de semana, em suas redes sociais o momento em que a mãe do sertanejo, Helena Camargo, conheceu a primeira filha do casal, Clara, de pouco mais de um mês.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre esse emocionante encontro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: