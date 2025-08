Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda prestigiam musical com Camilla Camargo Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, 44, curtiram uma noite especial nesta segunda-feira (4), ao comparecerem à pré-estreia do... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zezé Di Camargo, 62, e Graciele Lacerda, 44, curtiram uma noite especial nesta segunda-feira (4), ao comparecerem à pré-estreia do musical Aqui Jazz, em São Paulo. O casal foi ao Teatro Itália assistir à apresentação de Camilla Camargo, 39, filha do cantor com Zilu Godói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT:

PF participa de campanha para identificação de pessoas desaparecidas

PF prende quatro pessoas em aeroporto de São Paulo

FICCO/SC deflagra operação para combater crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cinco estados brasileiros