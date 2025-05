Zilu lamenta morte de cachorrinho de estimação e relata sentimento: ‘Dor imensa’

Momento MT |Do R7

Zilu Godói, de 66 anos, lamentou nesta quarta-feira (14), a morte de seu cachorrinho, Bilu. O animal estava com ela há 12 anos e não resistiu após passar mal. Nas redes sociais, a empresária e influenciadora, que já foi casada com o cantor Zezé Di Camargo, compartilhou fotos com o animalzinho e afirmou que não considerava ele apenas um pet.

