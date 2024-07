ZPE de Cáceres: Novas oportunidades de negócios no horizonte

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres (a 220 km de Cuiabá) recebeu autorização do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para iniciar as operações. A unidade de Cáceres é a terceira ZPE ativa do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.