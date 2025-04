Adolescente fica ferido ao reproduzir manobras de bicicleta

Um menino de 12 anos sofreu um grave acidente ao reproduzir manobras da internet com uma bicicleta sem freio em Lagoa Santa, na região metropolitana de BH. Segundo a mão do adolescente, filho se inspirava nos chamados "rolezinho de bike". Ao desviar de uma pessoa, o menino bateu contra um muro e precisou ser socorrido pelo SAMU, inconsciente. A vítima presentou politraumatismo craniano e fraturas faciais. Após o acidente, adolescente segue internado há 19 dias com ferimentos graves no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!