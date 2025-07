Bairro a Bairro: moradores enfrentam problemas com esgoto e escorpiões há décadas em Contagem (MG)

Moradores do bairro Jardim do Industrial em Contagem, na Grande BH, enfrentam graves problemas com esgoto e infestação de escorpiões há mais de 30 anos. Segundo a vizinhança, picadas do animal já afetaram várias pessoas na comunidade. A Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) está desenvolvendo um projeto para ajustar o sistema de esgoto, enquanto a prefeitura planeja limpar o córrego nos próximos 15 dias. Ambos órgãos prometem visitas técnicas para discutir soluções de drenagem e controle de pragas.



