Blitz RECORD: família mineira dorme em chão de aeroporto após troca de horário em voo

No quadro Blitz RECORD desta terça-feira (22), Marcelo Aro acompanhou uma família mineira que enfrentou dificuldades quando tentou voltar de Portugal para Belo Horizonte. O horário do voo foi alterado e os consumidores precisaram dormir no aeroporto, já que a empresa não ofereceu estrutura e alimentação para que eles aguardassem uma nova viagem. Segundo uma das viajantes, a agência de viagens enviou uma mensagem informando a antecipação no horário do voo apenas na noite anterior ao embarque. Segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável por gerir as coisas que acontecem com quem comprou um serviço. Após tentativas frustradas de contatar a agência, um advogado foi acionado para buscar uma solução. Maria de Fátima, uma das vítimas, desabafou: "Passamos a noite no chão do aeroporto com meus netos e ninguém nos deu apoio."



