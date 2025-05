Blitz RECORD: loja de eletrônicos não entrega produtos e cliente tem prejuízo em Contagem (MG)

O quadro Blitz Record desta quinta-feira (8) decidiu ouvir a denúncia contra uma loja de eletrônicos em Contagem, na Grande BH. Maria de Lourdes, cliente do local, foi uma das vítimas de golpes do estabelecimento. A mulher conta ter investido mais de R$ 7.000 em produtos, que não foram entregues pela loja. Após várias tentativas de contato sem resposta, um acordo foi finalmente estabelecido com a proprietária, que se comprometeu a reembolsar a vítima em duas parcelas mensais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!