Blitz RECORD: sonho da casa própria vira pesadelo para consumidores em Belo Horizonte

No quadro Blitz RECORD desta quinta-feira (17), Marcelo Aro acompanhou consumidores que comparam apartamentos localizados no bairro Trevo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Os clientes estão frustrados com o atraso de aproximadamente oito meses na entrega dos imóveis. A promessa l era de que as chaves seriam entregues até julho de 2023, com o prazo de tolerância legal de 180 dias expirando em 25 de janeiro 2024. Desde então, os moradores aguardam uma solução. Em nota, a construtora Mais Lar afirmou que os imóveis serão entregues ainda neste mês. Segundo a empresa, o processo depende apenas das liberações da Copasa e da Cemig para viabilizar a emissão do habite-se, documento necessário para a liberação dos imóveis.



